Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer verletzt - Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

37671 Höxter (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 02.08.2019, ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung An der Wilhelmshöhe/ Wilhelm-Haarmann-Straße. Gegen 06:55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Mountainbike die Straße An der Wilhelmshöhe in Richtung Innenstadt. Als sich der Radfahrer unmittelbar vor der Kreuzung befand, überquerte ein silberner Kleinwagen diese ohne zu bremsen von links nach rechts und missachtete hierdurch die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, musste der Radfahrer stark abbremsen und stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Hierdurch erlitt der Fahrradfahrer Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Da weder Fahrzeugmarke noch Kennzeichen des Unfallverursachers bekannt sind, bittet das Verkehrskommissariat in Höxter (Tel. 05271-9620) Zeugen oder Hinweisgeber sich zu melden./he

