Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

32839 Steinheim (ots)

Ein 64-jähriger Steinheimer ist am Freitag, 02.08.2019, gegen 01:10 Uhr, in der Beethovenstraße mit seinem Fahrrad gestürzt. Die hinzugerufene Polizeistreife fand den Mann verletzt vor und rief einen Krankenwagen hinzu, welcher den Mann in ein Krankenhaus brachte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann, trotz vorangegangenen Alkoholgenusses, mit seinem Fahrrad gefahren war und hierbei zu Fall kam. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet./he

