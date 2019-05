Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Versuchter Diebstahl aus Wurstautomat

Weisenheim am Sand (ots)

In der Zeit von Montag, 29.04.2019, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 30.04.2019, 15:05 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen Wurstautomaten in der Laumersheimer Straße 1 in Weisenheim am Sand aufzubrechen. Hierbei beschädigten sie den Schließmechanismus des Automaten derart, dass die Tür sich nicht öffnen ließ. Ob der Angriff dem Bargeld oder aber den Lebensmitteln galt, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

