Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße - Betrunken und unter Drogen Auto gefahren und Widerstand geleistet

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2019, um 01:44 Uhr, sollte in Wachenheim an der Weinstraße, in der Weinstraße, ein 22-jähriger Mann in einem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem aus seinem Fahrzeug drogenverdächtige Gegenstände gefallen waren, versuchte er in ein Anwesen zu flüchten. Er konnte nach kurzer Verfolgung im Treppenhaus gestellt werden, bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei Polizeibeamte leicht. Nachdem er zur Dienststelle verbracht worden war, wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung und des Verdachts der Einnahme von Betäubungsmitteln eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes und Trunkenheit im Verkehr.

