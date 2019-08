Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Taubenschlag brennt ab

34434 Borgentreich (ots)

In der Straße Am Heiberg in Borgentreich-Körbecke ist am Donnerstag, 01.08.2019, gegen 13:00 Uhr, ein Taubenschlag abgebrannt. Etwa 100 Tauben sind hierbei verendet. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern hierzu noch an. Der Schaden beträgt etwa 10000 Euro. Für Personen oder angrenzende Gebäude bestand keine Gefahr. /he

