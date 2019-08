Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: LKW setzt Fahrt nach Zusammenstoß fort

34434 Borgholz (ots)

Am Montag, 29.07.2019, gegen 17:00 Uhr, beabsichtigte eine 56-jährige Frau aus Borgholz mit ihrem 1er BMW in Borgholz von der Dalhauser Straße nach rechts in die Langestraße abzubiegen. Vor ihrem Fahrzeug beabsichtigte ein dunkelblauer oder dunkelgrüner LKW, Muldenkipper, ebenfalls abzubiegen. Verkehrsbedingt musste dieser LKW warten. Dies erkannte die Frau zu spät und fuhr auf den LKW auf. Diesen Zusammenstoß hat der Fahrer des LKW offensichtlich nicht wahrgenommen und setzte seine Fahrt fort. Sowohl am PKW, als auch am LKW entstanden Beschädigungen. Am LKW müssten sich Schäden im linken Bereich des Heckträgers befinden. Der Fahrer des LKW oder Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Höxter, Tel. 05271-9620, in Verbindung zu setzen. /he

