Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Einbruch in Möbelhaus

34414 Warburg (ots)

Ein Möbelgeschäft in der Industriestraße ist Ziel eines Einbruchversuchs geworden. In der Nacht von Dienstag, 30.07.2019, auf Mittwoch, 31.07.2019, wurde versucht die Zugangstür des Haupteinganges aufzubrechen. Dieses misslang und es entstand lediglich ein geringfügiger Sachschaden an der Tür. Die Polizei in Warburg (Tel. 05641-78800) nimmt Hinweise zu Tatverdächtigen entgegen./he

