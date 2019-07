Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schaufensterscheibe beschädigt

37671 Höxter (ots)

Vermutlich mit einem Stein ist eine Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der höxteraner Innenstadt beschädigt worden. Hierdurch entstand ein Loch in der Scheibe. Die Parfümerie befindet sich im Bereich Marktstraße/ Nagelschmiedstraße. Die beschädigte Scheibe befindet sich im der Nagelschmiedstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die Tat am Mittwoch, 31.07.2019, gegen 01:23 Uhr, ereignet. Hinweise zu Tatverdächtige nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

