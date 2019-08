Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

33034 Brakel (ots)

In der Löwenbergstraße in Brakel-istrup ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Der Einbruch ereignete sich am Mittwoch, 31.07.2019, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 09:15 Uhr. Der oder die Täter drangen in das Wohnhaus ein, entwendeten einen schwarzen Laptop der Marke Acer und mehrere ältere Mobiltelefone. Des Weiteren wurden mehrere Türen beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: "Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Löwenbergstraße festgestellt? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?" Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizei in Höxter (Tel. 05271-9620) zu wenden./he

