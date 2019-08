Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Briefkasten aufgebrochen

37696 Marienmünster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bredenborn einen öffentlichen Briefkasten der Post aufgebrochen und den bislang unbekannten Inhalt entwendet. Der Briefkasten ist in Höhe der Hausnummer 17 in der Höxterstraße an einer Hauswand montiert. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 30.07.2019, 08:00 Uhr und Mittwoch, 31.07.2019, 08:45 Uhr. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

