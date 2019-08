Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Außenspiegel von Autos beschädigt

37688 Beverungen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 30.07.2019, auf Mittwoch, 31.07.2019, sind in Beverungen an zwei Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt worden. An einem Ford Focus wurden die Spiegel an beiden Fahrzeugseiten beschädigt. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit geparkt auf dem oberen Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Straße In den Poelten. Ebenfalls zu dieser Zeit wurde der linke Außenspiegel eines in der Mühlenstraße abgestellten Ford Mustang beschädigt. Insgesamt wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

