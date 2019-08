Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken mit dem Auto gefahren

37671 Höxter (ots)

Da ein 52-jähriger Mann aus Detmold einer Polizeistreife auf Grund seiner unsicheren Fahrweise im Kreuzungsbereich Brenkhäuser Straße/ B64 auffiel, wurde er am Donnerstag, 02.08.2019, gegen 15:00 Uhr, von den Beamten in der Brenkhäuser Straße überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der Citroenfahrer offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Zur Feststellung seines Alkoholisierungsgrades wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. /he

