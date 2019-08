Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher ziehen ohne Beute ab

32839 Steinheim (ots)

Keine Beute konnten bislang unbekannte Täter bei einer Autowerkstatt in der Siemensstraße in Bergheim machen. Der oder die Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 01.08.2019, 21:30 Uhr, bis Freitag, 02.08.2019, 07:55 Uhr, in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten vergeblich nach Beute. Durch den Einbruch entstand lediglich ein Sachschaden. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Siemensstraße festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, in Verbindung zu setzen./he

