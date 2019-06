Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinunfall unter Alkoholeinfluß mit Fahrrad

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2019 um 12:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin gemeldet. Es stellte sich heraus, dass die 41-jähriger Radfahrerin aus Kleinkarlbach die L 520 in Richtung Kirchheim befuhr. Sie wollte dann nach links in die Kleinkarlbacher Straße in Kirchheim abbiegen, geriet hierbei auf den unbefestigten Seitenstreifen und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sich die Frau mehrere Schürfwunden sowie eine blutende Kopfplatzwunde zu. Bei der Unfallaufnahme wurde Alokoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

