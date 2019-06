Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gerolsheim - Mit Gullydeckel Pkw-Scheibe eingeworfen

Gerolsheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.06.19 zwischen 02:00 Uhr und 06:45 Uhr warfen bislang unbekannte Täter einen Gullydeckel durch die Scheibe eines in der Fasanenstraße abgestellten BMW. Anschließend entwendeten die Täter aus dem Pkw einen Geldbeutel mit nicht nennenswerten Inhalt an Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen wenden sich bitte an die Polizeinspektion Grünstadt

