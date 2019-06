Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.06.2019 um 02:20 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim von einer Schwester der Median Klinik Sonnenwende in Bad Dürkheim ein aktueller Aufbruch eines im Hof der Klinik befindlichen Zigarettenautomaten gemeldet. Bei Eintreffen der Streife waren die Täter bereits geflüchtet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass versucht wurde das Schloss des Zigarettenautomaten aufzuflexen, was jedoch misslang. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Laut Mitteilerin hätten sich drei Personen von der Örtlichkeit fußläufig entfernt und seien im Anschluss vermutlich in einen silbernen bzw. grauen Pkw gestiegen und in Richtung Innenstadtbereich davongefahren. Wem zur oben genannten Zeit im Bereich der Median Klinik Sonnenwende verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Hinweise zu dem vermutlichen Fluchtfahrzeug machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

