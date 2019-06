Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gleich 3 verhinderte Trunkenheitsfahrten

Dackenheim (ots)

Am 20.06.2019 gegen 02:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu einem Restaurant in Dackenheim gerufen. Auf dem dortigen Parkplatz sollten sich mehrere junge Erwachsene befinden, welche der Pächterin des Restaurants mit unflätigem Verhalten gegenübergetreten wären. Vor Ort konnten mehrere Heranwachsende mit insgesamt drei geparkten Pkws festgestellt werden. Zu welchen Äußerungen es seitens der Heranwachsenden konkret gekommen ist, muss noch ermittelt werden. Da bei allen drei Fahrzeugführern im Alter von 18 - 20 Jahren Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurden deren jeweilige Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Wichtig: Bei Kraftfahrzeugführern unter 21 Jahren sowie in der Probezeit gilt die 0,00-Promille-Grenze!

