Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vermeidlicher Betrüger gibt sich als Schädlingsbekämpfer aus

Drolshagen (ots)

Da eine 47-Jährige am vergangenen Samstag (9. November) Ratten an einer Bruchsteinmauer auf ihrem Grundstück entdeckte, googlete sie direkt das Stichwort "Schädlingsbekämpfung Olpe" und nahm Kontakt über eine Handynummer zu einem im Internet gefundenen Anbieter auf. Nachdem ein Mitarbeiter zwischen 18.40 und 19.05 Uhr zu ihr kam und Schalen mit angeblich rattenvertreibenden Duftstoffen aufgestellt hatte, verlangte er dafür 592 Euro in bar. Er schrieb auch eine entsprechende, handschriftliche Rechnung. Daraufhin übergab sie dem angeblichen Schädlingsbekämpfer das Geld. Als der 47-Jährigen im Nachgang der Ablauf komisch vorkam, rief sie die auf der Rechnung angegebene Festnetznummer an: Zwar erreichte sie dort eine Firma. Diese habe, nach Auskunft eines Mitarbeiters, aber nichts mit Schädlingsbekämpfung zu tun. Sie erhielt auch den Hinweis, dass immer wieder Menschen anriefen, die einen Schädlingsbekämpfer sprechen wollten. Die Kriminalpolizei der Polizei Olpe hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft jetzt, ob die Nummer missbräuchlich genutzt wurde. Die Geschädigte erstattete Anzeige.

Weitere Tipps und Verhaltenshinweise gibt auch die Verbraucherzentrale NRW unter dem folgenden Link: https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/wespennest-entfernen-zu-wucherpreisen-so-wehren-sie-sich-gegen-abzocke-28544.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell