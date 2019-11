Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Montag (11. November) kam es zu einer Beschädigung eines Fahrzeuges in der Olper Innenstadt. Ein Fahrer eines Mercedes GLC hatte gegen 10.20 Uhr seinen weißen PKW auf einem Parkplatz an der Martinstraße, hinter einer Bäckerei und einem Verbrauchermarkt, in Fahrtrichtung Martinstraße am Rand abgestellt. Über eine App erhielt der Halter einen Kollisionsalarm auf sein Handy. Als er schon kurze Zeit später an seinem Fahrzeug erschien, stellte er einen Schaden an der Stoßstange auf der Fahrerseite fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls bzw. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug. Dieses sollte nach bisherigen Erkenntnissen an der Beifahrerseite einen Streifschaden haben. Der Sachbearbeiter der Verkehrsunfallflucht ist bei der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 (Herr Langenohl) zu erreichen. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell