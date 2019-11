Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheitsfahrt

Attendorn (ots)

Am Samstag gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, welcher im Bereich Mecklinghausen in starken Schlangenlinien umher fuhr. Der 52-jährige Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und überprüft werden. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell