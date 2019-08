Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Fahrradfahrer touchiert geparktes Auto und haut ab

Lippetal (ots)

Zeugen hörten gestern, gegen 12 Uhr, in der Straße Heidfeld in Lippborg einen Knall. Als sie aus dem Fenster schauten sahen sie noch einen Radfahrer, der an einem grauen Audi A4 stand und sich das Knie rieb. Anschließend fuhr er mit einem silber/grauen, älteren Herrenrad in Richtung Breslauer Straße davon, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern. Der flüchtige Radfahrer wird auf 16 bis 18 Jahre, zirka 180 bis 185 cm lang mit längeren, braunen Haar bis zum Kinn beschrieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell