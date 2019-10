Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte erbeuten Nebelscheinwerfer

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Autohändlers an der Sutthauser Straße trieben am frühen Freitagmorgen Unbekannte ihr Unwesen. In der Zeit von 01 bis 05 Uhr machten sie sich an einer Vielzahl von Fahrzeugen zu schaffen und entwendeten die Nebelscheinwerfer. Die Polizei in Osnabrück ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegen.

