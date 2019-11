Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Lennestadt (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Samstag (16. November) gegen 10.25 Uhr auf der Grevenbrücker Straße in Germaniahütte sind drei Pkw-Insassen verletzt worden. Eine 68-Jährige befuhr die Straße in Fahrtrichtung Maumke. Vor ihr fuhr ein 78-jähriger KIA-Fahrer. Dieser musste verkehrsbedingt bremsen. Nach eigenen Angaben reagierte die 68-Jährige zu spät und fuhr auf den KIA auf, indem die drei Verletzten (38, 32 und 11 Jahre) saßen. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dieses konnten alle nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

