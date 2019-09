POL-AA: Ostalbkreis: Rottweiler von Polizei erschossen, Einbruch, Gewahrsam und Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Wasseralfingen: Rottweiler von Polizei erschossen

Am Freitag musste ein Rottweiler von zwei Polizisten erschossen werden. Gegen 12.15 Uhr führte ein querschnittsgelähmter Rollstuhlfahrer den Hund zusammen mit einem Labrador im Bereich eines Weges beim Talschulzentrum in Richtung Krummhalde aus. Dabei riss sich der Rottweiler los, um Kühe auf einer angrenzenden Weide zu jagen. Dabei verlor der 24-Jährige das Gleichgewicht und fiel aus seinem Rollstuhl. Der Mann betätigte daraufhin selbst den Notruf und bat um Hilfe. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen war es ihm zwar wieder gelungen, den Hund festzumachen, äußerte aber, dass dieser ihm zu groß und stark sei, um ihm Herr zu bleiben.

Während der Abklärungen bezüglich einer notwendigen Unterbringung des Hundes, wurde dieser zunehmend aggressiver. Dem 24-Jährigen gelang es kaum, den Hund zu beruhigen und zu halten. Letztlich kippte er samt Rollstuhl um. Der Rottweiler griff den 24-Jährigen hiernach an und biss ihm ins Gesicht. Dieser wurde schwer verletzt und langsam ohnmächtig. Er konnte den Rottweiler deshalb nicht mehr halten. Der Hund ging anschließend fletschend auf die beiden Polizisten los, weshalb er erschossen wurde. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neresheim: Einbruch

Einbrecher brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über ein Fenster gewaltsam in die Flugplatzgaststätte in Elchingen ein. Die Diebe entwendeten Bargeld und richteten zudem Sachschaden an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Gewahrsam

Ein angetrunkener 19-Jähriger öffnete am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße die Türen bei mehreren Autofahrerinnen und setzte sich sogar teils in die Fahrzeuge. Da der Mann uneinsichtig war und mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde bis zum späten Nachmittag zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Aalen: Feuerwehreinsatz

Feuerwehr und Polizei rückten am Freitag gegen 9.30 Uhr zu einer Firma in die Robert-Bosch-Straße aus. Dort geriet eine Maschine aufgrund eines Defekts in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Neresheim: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren in der Hauptstraße beschädigte ein 46-jähriger Lkw-Fahrer einen parkenden Opel, der auch ein Stück mitgeschleift wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall

In der Haller Straße fuhr am Freitag gegen 9.45 Uhr ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer auf den Audi eines 40-Jährigen auf. Durch die Wucht wurde dieser noch auf einen davor befindlichen Fiat eines 67-Jährigen aufgeschoben. Es entstand Schaden von 7000 Euro.

Bartholomä: Vorfahrt missachtet

Im Bereich Möhnhof fuhr am Freitag gegen 8 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem Volvo auf die L1162 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 23-jährigen Seat-Lenkers. Dieser wich in den Grünstreifen aus, wodurch an seinem Wagen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro entstand. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.

