Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Raub nur vorgetäuscht

Ludwigsburg (ots)

Vom angeblichen Opfer frei erfunden war der Raub eines Rucksacks, den zwei dunkelhäutige Männer am Samstag, 27. Juli, gegen 18:00 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße beim Bahnhof Sindelfingen verübt haben sollen (wir berichteten am 29. Juli). Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Böblingen ergaben, hatte der 23-Jährige die Straftat nur vorgetäuscht und wird nunmehr selbst angezeigt.

