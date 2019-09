Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Einbruch

Im Kelterweg wurde in der Nacht zum Freitag in einen Jugendtreff eingebrochen. Die Diebe erbeuteten aus einem Büro eine Geldkassette mit Bargeld. Die Polizei Backnang bittet nun im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise zur Tat, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Urbach: Unachtsam ausgefahren

Ein 38-jähriger VW-Fahrer wollte am Freitag gegen 10.30 Uhr rückwärts von einem Grundstück auf die Schießgasse einfahren. Er missachtet hierbei die Vorfahrt einer Renault-Fahrerin, die nicht mehr ausweichen konnte und auf den VW auffuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Berglen: Motorrad contra Reh

Ein 52-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson befuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr die K 1872 von Steinbach in Richtung Schorndorf. Als ein Reh die Fahrbahn querte, konnte er dem Tier nicht mehr ausweichen. Dieses wurde beim Zusammenstoß getötet. Der Motorradfahrer kam in der Folge von der Straße ab und stürzte bei einer angrenzenden Böschung. Der Biker wurde beim Unfall leicht verletzt und musste zumindest vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

