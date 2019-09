Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handyortung führt zu Dieb

Ludwigshafen (ots)

Während ihres Einkaufs wurde gestern, 03.09.2019, gg. 18.45 Uhr, in der Hochfeldstraße eine 55-Jährige bestohlen. Zunächst Unbekannter nutzte einen Augenblick der Unaufmerksamkeit und entwendete eine schwarze Handtasche. In dieser Tasche befand sich u.a. das Handy der Frau. Über den Ortungsdienst des Herstellers konnte die Frau den Standort ihres Telefons in der Maudacher Straße feststellen. Bei der sofortigen Überprüfung durch die Polizeibeamten konnte dort ein 59-jähriger Mann angetroffen werden, in dessen Rucksack dann tatsächlich das Telefon der Frau klingelte. Die Tasche der Frau führte der 59-Jährige ebenfalls mit. Auf Vorhalt behauptete er, die Tasche auf dem Parkplatz des Supermarktes gefunden zu haben. Der wohnsitzlose Mann war stark alkoholisiert, ein Test ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von 1,83 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

