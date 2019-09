POL-PPRP: Motorhaube beschädigt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Den Buchstaben "K" kratzten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag auf die Motorhaube eines Ford Fiesta. Die Eigentümerin stellte den Wagen am Montagabend, um 20 Uhr in der Mundenheimer Straße ab. Als sie am nächsten Morgen, um 5.30 Uhr, zu ihrem Wagen kam, war die Luft aus dem vorderen rechten Reifen herausgelassen und das K eingeritzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

