Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallserie unter Alkoholeinfluss

Ruhbank/Lemberg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am gestrigen Abend zwischen 20:50 Uhr und 21:00 Uhr auf der Strecke zwischen Lemberg und Pirmasens drei Verkehrsunfälle in Folge. Zunächst wurde ein Verkehrsschild am Lemberger Kreisel beschädigt. Die Fahrt wurde von dem 46jährigen Fahrer eines Peugeot in Richtung Ruhbank fortge-setzt. Auf dieser Strecke geriet er wohl aufgrund seiner starken Alkoholisierung so weit nach links auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender 31jähriger Fahrer eines Mercedes mit einem Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern konnte. Allerdings streiften sich die beiden Fahrzeuge. Auch hier wurde die Fahrt in Richtung Pirmasens unbeirrt fortgesetzt. Am Ortseingang Ruhbank kam es zum dritten Unfall. Ein auf der linken (!) Seite ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde ebenfalls gestreift. Kurz danach passierte der Unfallverursacher die letzte Unfallstelle in umgekehrter Richtung, fuhr also wieder in Richtung Lemberg. Im Nachgang konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen werden. Er räumte die beschriebene Fahrt ein. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte einen erheblichen Alkoholgenuss. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Aufgrund des Geständnisses, mehrerer Zeugenaussagen und der Spurenlage, unter anderem wurde an einer der Unfallstellen ein Kennzeichen des Peugeot gefunden, wird gegen den Peugeot-Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Un-fallflucht ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Dass es hierbei nicht zu Personenschäden kam, ist allein dem "glücklichen Zufall" zuzuschreiben.

