Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffinden zweier toter Schafe

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, wurden von einem Spaziergänger neben einem Waldweg zwischen Pirmasens und Lemberg Überreste zweier toter Schafe gefunden. Die aufgefundenen Teile waren fachmännisch abgeschnitten. Es soll sich um "Heidschnucken", also Schafe für Freihaltung, gehandelt haben. Die Herkunft der Schafe ist bisher ungeklärt. Als Liegezeit werden maximal 1 bis 2 Tage angenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

