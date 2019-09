Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Bliesstraße / Wollstraße ereignete sich gestern, 02.09.2019, gegen 17 Uhr, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 65-jähriger Seat-Fahrer fuhr aus Richtung Mannheimer Straße kommend auf die Kreuzung zu. Eine 20-jährige Toyota-Fahrerin fuhr ebenfalls auf die Kreuzung zu, sie kam aus Richtung Mannheimer Straße. Beide Autofahrer kamen zeitgleich an der Kreuzung an. Der 65-Jährige wollte die Kreuzung geradeaus überqueren beachtete dabei aber nicht die Vorfahrt der jungen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der Autos. An diesen entstand hoher Sachschaden, Gesamtschadenshöhe rund 17.000EUR.

