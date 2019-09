Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Blutergüsse und eine Knochenabsplitterung sind die Folge einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagabend im Stadtpark hinter der Stadthalle gegen 20 Uhr. Ein bis dato unbekannter Täter hatte einen 53 - jährigen Mann zunächst von einer Bank gestoßen und ihm im Anschluss auf dem Boden liegend in den Bauch getreten. Der Vorfall wurde erst am Montagmittag bei der Polizei Germersheim bekannt. Der Auseinandersetzung war kein Streit vorausgegangen. Eine Beschreibung des Angreifers war dem verletzten Mann nicht möglich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de.

