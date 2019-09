Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unklarer Unfallhergang; Polizei sucht Unfallzeugen

Edenkoben (ots)

Angeblich musste heute Morgen (03.09.2019) kurz vor 8 Uhr ein 51-jähriger Busfahrer in einer Engstelle in der Weinstraße einem entgegenkommenden BMW ausweichen und kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug. Die 18-jährige BMW-Fahrerin, die den Unfall zunächst nicht bemerkte, fuhr weiter und konnte im Laufe der Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Sie gab an, dass sie problemlos die angebliche Engstelle passieren konnte. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

