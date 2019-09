Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim: Einbruch in Getränkemarkt

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 03.09.2019:

Übers Wochenende von Samstag, den 31.08.2019 nach Ladenschluss bis zur Feststellung am Montag, den 02.09.2019 nach 08.00 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter ein Fenster zu einem Getränkemarkt in der Siedlungsstraße in Herxheim ein.

Die Täter entwendeten Zigaretten und Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die am Tatort gesicherten Spuren werden noch kriminaltechnisch untersucht.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

