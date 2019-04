Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei sucht hellen SUV

Donsieders (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Strecke zwischen Donsieders und der Biebermühle (K27) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Pkw der in Richtung Biebermühle unterwegs war, kollidierte im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Pkw, der in Richtung Donsieders fuhr. Leider hielt der in Richtung Donsieders fahrende Pkw nicht an und fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht nun nach dem unfallflüchtigen Fahrzeug, von dem nur bekannt ist, dass es sich um einen hellen SUV handelt, der auf der Fahrerseite beschädigt sein müsste.

