Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneuter Einbruch in Ladengeschäft

Pirmasens (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Donnerstagabend zwischen 18.00 Uhr und 19.55 Uhr in der Bahnhofstraße die Glasscheibe der Eingangstür eines dortigen Ladengeschäftes ein. Danach betraten sie das Geschäft durch die zerschlagene Glasscheibe und entwendeten aus dem Innenraum zwei sogenannte "Bongs" im Gesamtwert von ca.300 Euro. Bereits Mitte März kam es in demselben Ladengeschäft zu einem Einbruchsdiebstahl. Hier wurden ebenfalls mehrere Wasserpfeifen im Wert von 200 Euro entwendet. Wer im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

