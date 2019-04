Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 16.04.19 ereignete sich in der Zwingerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug gegen 08.30 Uhr in Fahrtrichtung, am rechten Fahrbahnrand ab. Als er um 15.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der vorderen linken Stoßstange fest. Vermutlich ist der Unfallverursacher, beim Versuch in die dortige Parklücke einzufahren, an dem roten Renault Clio hängen geblieben. Es entstand ein Schaden von 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

