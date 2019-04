Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Mit 0,61 Promille Atemalkoholgehalt war ein 28-jähriger Autofahrer unterwegs, der am 18.04.2019 gegen 01:10 Uhr in der Homburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500 EUR und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

