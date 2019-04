Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 18.04.2019 gegen 01:30 Uhr fuhr ein Pkw mit einem sehr jung wirkenden Fahrer in eine Kontrollstelle der Polizei, die in der Homburger Straße aufgebaut war. Schnell stellte sich heraus, dass der junge Mann erst 16 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Pkw hatte er nach seinen Angaben ohne Wissen seines Vaters benutzt, um in der Nacht einen Schulfreund zu besuchen. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nicht minder unangenehm für ihn dürfte der Umstand sein, dass auch die Führerscheinstelle über den Vorfall unterrichtet wird. Zudem werden Ermittlungen gegen den Vater eingeleitet.

