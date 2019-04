Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Zweibrücken (ots)

Am 17.04.2019 zwischen 08:35 Uhr und 08:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße zu einem Parkrempler, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken gegen einen in der gegenüberliegenden Parkreihe Nr. 4 geparkten blauen VW-Passat stieß und einen Schaden von ca. 800 EUR verursachte. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

