Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufmerksame Verkäuferin stellt Ladendieb

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Montag gegen 17:00 Uhr konnte die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße einen Ladendieb dingfest machen. Dieser entwendete bereits am Mittag des 15.04.19 ein hochwertiges Herrenparfum im Wert von ca. 80 Euro, konnte jedoch unerkannt flüchten. Beim erneuten Betreten des Marktes und zielgerichteten Ansteuern der Parfumabteilung konnte ihn die Verkäuferin wiedererkennen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass dem 21-jährigen bereits aufgrund eines zurückliegenden Diebstahls ein Hausverbot erteilt wurde. Auf den jungen Mann kommen nun zwei Strafanzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch zu.

