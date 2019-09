Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 17-jähriger leicht verletzt

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Montag, 02.09.2019, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 4-köpfige Motorradgruppe die B 38 von Schweigen-Rechtenbach in Richtung Oberotterbach. Kurz vor dem Ortsausgang Schweigen-Rechtenbach kam der an zweiter Position fahrende 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades, ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Leichtkraftrad entstand nur geringer Sachschaden.

