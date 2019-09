POL-PDLD: Edenkoben - 26 Autofahrer zu schnell

Polizeidirektion Landau

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle heute Morgen in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in der Weinstraße wurden 26 Verkehrsteilnehmer erwischt, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h hielten. Während 24 Autofahrer eine gebührenpflichtige Verwarnung zahlen mussten, kommt auf einen Reisebusfahrer und einen weiteren Autofahrer ein Bußgeldbescheid zu, weil deren Geschwindigkeit 55 km/h in der 30er Zone betrug. Vier Autofahrer erhielten eine Kontrollaufforderung, da sie den Führerschein nicht mitführten und die Hauptuntersuchung abgelaufen war.

