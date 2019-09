Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Sprinter beschädigt

Bild-Infos

Download

Kirrweiler (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am vergangenen Wochenende in den Forstgärten vier Fahrzeuge von Unbekannten mutwillig zerstört. Der Sachschaden dürfte bei knapp 2000 Euro liegen. Mittlerweile wurde eine weitere Sachbeschädigung aus dem Kuhgartenweg gemeldet. Mit Pflastersteinen schlugen Unbekannte die Front- und Seitenscheibe eines Sprinters ein. Auch der linke Außenspiegel wurde demoliert. Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen. Nicht auszuschließen ist, dass es sich bei den Tätern um Besucher des Venninger Weinfestes handelt, die auf ihrem Heimweg am vergangenen Wochenende die Fahrzeuge übermütig beschädigten. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell