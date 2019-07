Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Gaststätte

Auf bislang nicht bekannte Weise sind Einbrecher am Montagvormittag zwischen 05.00 Uhr und 13.10 Uhr in eine Gaststätte in der Jahnstraße eingedrungen, haben im Lokal drei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Jahnstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Gartenstraße ereignete. Ein unbekannter Radfahrer war vom Sonnenbüchel kommend nach links in die Gartenstraße eingebogen und hierbei gegen das Auto einer bevorrechtigten 22-jährigen Pkw-Lenkerin geprallt, die von der O.E.W.-Straße die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der Unbekannte stürzte bei der Kollision auf die Fahrbahn, stieg anschließend jedoch sofort wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Innenstadt davon, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 700 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem dunkelhäutigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Aufmerksamer Zeuge

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Montag rasch eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Oberschwabenklinik klären. Dort war ein 57-jähriger Pkw-Lenker rückwärts aus einer Parklücke gefahren und hierbei gegen die Fahrertür eines im Haltverbot abgestellten Autos geprallt. Der Zeuge, der mit seinem Pkw auf den freiwerdenden Parkplatz einfahren wollte, stieg zusammen mit dem Verursacher aus und begutachtete den Fremdschaden von rund 1.200 Euro. Nachdem der 57-Jährige versicherte, die Polizei zu verständigen, ging der Pkw-Lenker ins Krankenhaus. Als er den Verursacher wenig später im Eingangsbereich erneut mit seinem Pkw sah, notierte er sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall an der Pforte. Wie sich herausstellte, hatte der 57-Jährige die Polizei nicht informiert. Der Mann hat sich deshalb wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten.

Ravensburg

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der am Sonntagabend gegen 17 Uhr einen 23-Jährigen am Bahnhofplatz geschlagen haben soll. Wie der junge Mann anzeigte, war er dort zunächst mit einer 14-Jährigen in Streit geraten, weil diese ihn schon mehrfach per WhatsApp beleidigt habe. Während des verbalen Streits sei die Jugendliche Richtung Bahnhof gerannt und kurz darauf mit einer Personengruppe zurückgekommen, aus der heraus ein Unbekannter ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt habe. Als er deshalb sein Handy aus der Hosentasche gezogen habe, um die Polizei zu verständigen, sei ihm dieses abgenommen worden. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Schussenstraße. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Auto beschädigt

Wie erst jetzt festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstagabend, 17 Uhr, bis Sonntagnacht 1 Uhr, einen in Höhe des Gebäudes Zeppelinstraße 7 in der Ravensburger Innenstadt abgestellten Pkw zerkratzt und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Hund bringt Radfahrer zu Fall

Leichte Verletzungen erlitt ein 59-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Fuß- und Radweg an der B 33 bei Wernsreute. Der Mann war mit seinem Pedelec von Dürnast kommend in Richtung Bavendorf gefahren, als plötzlich ein Mischlingshund auf ihn zusprang. Der Mann kam dadurch ins Schlingern und stürzte auf den geteerten Radweg. Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei riss sich der Hund, der von seiner Halterin mit der Hand gehalten wurde, los und sprang einen weiteren Radfahrer an. Dieser stürzte jedoch nicht.

Ravensburg

Betrunkener schlägt zu

Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung werden einem 27-Jährigen zur Last gelegt, der in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 01.40 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Der erheblich Alkoholisierte war Zeugen im Hofraum des Feuerwehrgerätehauses aufgefallen und angesprochen worden. Als der Mann vorgab, Strom zum Laden seines Handy zu brauchen, erhielt er ein Ladekabel. Nachdem es dem Betrunkenen jedoch nicht gelang, seine PIN einzugeben, und dieser sich zunehmend aggressiv verhielt, wurde er des Geländes verwiesen. Als der 27-Jährige daraufhin über eine Mauer in die Schussenanlagen gesprungen war und vermutlich dabei sein Handy verloren hatte, kehrte er zurück, schlug einem der Zeugen ins Gesicht, bedrohte und beleidigte den Mann und dessen Begleiter. Mehrere Zeugen konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, die den 27-Jährigen zur Dienststelle brachte, wo er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.

Ravensburg

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen von Drogeneinwirkung konnten Beamte des Polizeireviers bei einem 20-jährigen Autofahrer feststellen, den sie am Montagmittag in der Oberen Burachstraße anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt.

Weingarten

Gefährliche Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Karlstraße. Laut Zeugen hatte ein 31-jähriger Mann mit seinen Einkäufen einen Einkaufsmarkt verlassen und sich noch mit ein paar Bekannten unterhalten. Als er dabei ein Papiertuch neben den Mülleimer warf, wurde er zunächst verbal von zwei Frauen im Alter von 30 und 45 Jahren angegangen. Schließlich sollen die beiden Tatverdächtigen und weitere Personen auf den Mann eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden gegangen sei. Dort sollen die Beteiligten den 30-Jährigen weiter geschlagen und getreten haben. Als der Geschädigte flüchten konnte, verfolgten ihn mehrere Personen Richtung Löwenplatz und ließen erst nach mehrmaliger Aufforderung der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten von dem Mann ab. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Gestürzte Radfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 55-jährige Radfahrerin am Montagabend gegen 19.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ettishofer Straße. Ein 13-jähriger Junge hatte mit seinem Mountainbike den Geh- und Radweg von der Jakob-Reiner-Straße kommend befahren und die Fahrbahn überqueren wollen. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr und prallte mit der Radfahrerin zusammen, die den Rad- und Gehweg der Ettishofer Straße in Richtung Chamorweg befuhr. Bei der Kollision stürzte die 55-Jährige auf die Fahrbahn, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Weingarten

Auto angefahren

Wie erst jetzt angezeigt wurde, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Samstag zwischen 09.45 Uhr und 13 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen einen in der Tiefgarage am Löwenplatz abgestellten silbernen Mercedes-Benz geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, entgegen.

Aulendorf

Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall

Nahezu zwei Promille ergab der Alkoholtest eines 63-jährigen Motorrollerfahrers, der am späten Montagabend gegen 22 Uhr einen Verkehrsunfall in der Achstraße verursachte. Der Mann war von Altshausen kommend in Richtung Aulendorf gefahren und hatte an der abknickenden Vorfahrt in Blönried den Ford Mondeo eines entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrers gestreift. Der Geschädigte wendete sofort und folgte dem Verursacher, der ohne anzuhalten weitergefahren war. Der Pkw-Lenker konnte dabei die unsichere Fahrweise des 63-Jährigen beobachten, der schließlich in der Straße Winkelstock stürzte. Die Polizei veranlasste bei dem leicht Verletzten, der vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte seinen Führerschein.

Bad Waldsee

Lieferwagen streift Fußgängerin

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 73-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag gegen 11.25 Uhr in der Straße "Bei der Stadtmauer" ereignete. Der 32-jährige Fahrer eines Lieferwagens war rückwärts vom Hintereingang eines Geschäfts wegefahren, um mit seinem Fahrzeug zu wenden. Zur gleichen Zeit näherte sich die Frau, die sich auf einen Autofahrer konzentrierte, der auf einen Parkplatz einfuhr. Die 55-Jährige bemerkte deshalb nicht den Lieferwagen, dessen Fahrer sie mit der hinteren linken Fahrzeugseite leicht touchierte. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und erlitt hierbei mehrere Prellungen. Da weitere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die Frau vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Eichstegen

Nötigung im Straßenverkehr

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, den ein 24-jähriger Autofahrer bei der Polizei anzeigte. Wie der junge Mann angab, hatte er die B 32 von Altshausen nach Bad Saulgau befahren und war auf dieser Strecke vom Fahrer eines grünen Ford Scorpio mehrmals dazu genötigt worden, sein Fahrzeug abzubremsen. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die das Geschehen beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

