POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Unbekannte Täter entfernten zwischen Montagabend, 23.00 Uhr, und Dienstagfrüh, 2.15 Uhr, Reflektoren der Fahrbahntrennung in der Mühlbergstraße, Höhe Bushaltestelle. Die Unbekannten rissen die gebogenen Reflektoren aus ihrer Halterung und verteilten sie auf der Fahrbahn. Die Straße ist generell stark befahren, auch von Fahrradfahrern. Für Letztere stellen die Reflektoren auf der Fahrbahn eine Gefahr dar. Zudem war die Trennung der Fahrbahn nicht mehr eindeutig erkennbar. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Krauchenwies

Gefährdung des Straßenverkehrs

Der 28-jährige Lenker eines Ford befuhr am Dienstag gegen 3.40 Uhr die Bundesstraße 311 aus Richtung Menningen kommend in Richtung Göggingen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Leitpfosten und einer Hinweistafel, bevor er schließlich einen Hang hinunter rutschte und sein Pkw auf einer Wiese zum Stillstand kam. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall nur leicht und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro.

Mengen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Rollerfahrer am Montag gegen 7.45 Uhr an der Kreuzung Uferweg / Kreisstraße 8240 bei einem Verkehrsunfall. Der 53-Jährige fuhr auf dem Uferweg in Richtung Kreisstraße und stellte sich rechts neben einen bereits an der Kreuzung wartenden Pkw. Als der 53-Jährige angehalten hatte, stürzte er aufgrund seiner Alkoholisierung auf seine linke Seite und prallte gegen das Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der alkoholisierte Rollerfahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Überhöhte Geschwindigkeit

Deutlich zu schnell war der Lenker eines McLaren am Montagabend gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße 195 aus Richtung Aach-Linz in Richtung Ebratsweiler unterwegs. Der Autofahrer überholte hierbei mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. Als er nach dem Überholvorgang wieder nach rechts einscheren wollte, wurde er an einer Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung mit einer Geschwindigkeit von über 160 km/h gemessen. Der Aufforderung der Polizeibeamten, an der Kontrollstelle anzuhalten, kam der Mann nicht nach. Er bremste zunächst, beschleunigte dann erneut und setzte seine Fahrt Richtung Ebratsweiler fort. Die Beamten konnten den Fahrer des Pkw später aufgrund des Kennzeichens ermitteln.

Pfullendorf

Einbruch

Gewaltsam Zutritt verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in zwei auf einer Baustelle in der Mengener Straße befindliche Baucontainer. Aus den Containern wurden mehrere hochwertige Handwerksmaschinen entwendet. Das Diebesgut wurde mit einer Schubkarre bis zum bereitstehenden Transportfahrzeug außerhalb der Baustelle gebracht. An den Containern selbst entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

