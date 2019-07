Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Ravensburg

Verdacht des Betruges

Zwei Geschädigte meldeten sich unabhängig voneinander am Samstagabend beim Polizeirevier Ravensburg und berichteten, in der Nordstadt, in den beiden bekannten Fällen in der Allmandstraße und in der Kuppelnaustraße, durch einen ihnen unbekannten Mann an der Haustüre angesprochen und um die Überlassung von Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro gebeten worden zu sein. Als Hintergrund für die Geldbitte habe der Mann angegeben, sich zu Hause ausgeschlossen zu haben und das Geld zur Bezahlung eines Schlüsseldienstes zu benötigen. Der angeblich Bedürftige erklärte bei den Geschädigten, er sei vermögend und könne das geliehene Geld alsbald zurückzahlen. In diesem Zusammenhang nahm er zumindest bei einem Geschädigten weitere Dienstleistungen in Anspruch, indem er sich mit dessen Pkw im Stadtgebiet und nach Weingarten transportieren ließ.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Verdachts des Betruges und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere aus der Nordstadt, sich unter der Fernsprechnummer 0751 803-3333 zu melden.

Der Tatverdächtige wird als Mitte bis Ende Dreißig und kräftig beschrieben. Auffällig sind offene Wundstellen im Gesicht und eine auffällige innere Unruhe, die sich durch Zittern äußert. Der Mann war am Samstag mit einem hellblauen Hemd und einer dunkelblauen Hose bekleidet.

