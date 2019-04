Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Einsatzreiche Ostern für die Feuerwehr Weeze

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weeze (ots)

In den Tagen kurz vor und nach Ostern rückten die ehrenamtlichen Kräfte insgesamt acht mal aus. In den meisten Fällen handelte es sich um Einsätze im Zusammenhang mit Brauchtumsfeuern. Nicht immer wurde dabei die Sorgfaltspflicht eingehalten. In einem Fall war der Betreiber erst gar nicht mehr anzutreffen. Auch war festzustellen, dass das Brauchtumsfeuer zur Verbrennung von Abfällen genutzt wurde. In einem weiteren Beispiel reichte der Funkenflug aus, um einen Wohnwagen und Holzstapel zu entzünden. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Mehrheit der Brauchtumsfeuer brannten ohne Zwischenfälle, weil die Betreiber ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen waren und wenn es sein musste auf das Brauchtumsfeuer ganz verzichteten. Hervorheben möchten wir insbesondere die KLJB Weeze, die sich aufgrund der Trockenheit und Wetterlage sowie trotz der bereits erfolgten aufwendigen Vorbereitungen, das Osterfeuer kurzfristig nicht entzündet haben. Beispiele aus dem Gemeindegebiet und den Nachbarkommunen haben gezeigt, dass die Landjugend damit Verantwortung bewiesen und eine mögliche Gefährdung der Umgebung und angrenzenden Gebäude ausgeschlossen hat. Damit auch in Zukunft die gesellige und schützenswerte Tradition der Osterfeuer weiter gelebt werden kann, hoffen wir auf die nötige Einsicht und Rücksicht aller Betreiber von Brauchtumsfeuern, nicht zuletzt damit auch wir das Osterfest im Kreis der Familie begehen oder ein Osterfeuer besuchen können.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Weeze

Pressestelle

E-Mail: presse@feuerwehr-weeze.de

http://www.feuerwehr-weeze.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weeze, übermittelt durch news aktuell