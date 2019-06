Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zusammenstoß zwischen Touareg und Daimler - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel -

Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Fahrer eines VW Touareg mit Darmstädter Kennzeichen. Der Gesuchte ist ein 46 Jahre alter, in Gießen lebender Mann. Er ließ den erheblich beschädigten VW nach einer Kollision mit einem Daimler Benz nach kurzer Flucht in der Marburger Straße hinter einem Gastronomiebetrieb stehen. Die weitere Fluchtrichtung von dort steht nicht fest. Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkle, kurze Haare und einen 3-Tage-Bart. Die Polizei hat derzeit keine Erkenntnisse darüber, ob der Mann verletzt ist. Aussagen zur gegenwärtigen Bekleidung liegen nicht vor.

Der Zusammenstoß war am Mittwoch, 26. Juni, um etwa 08 Uhr. Die 46 Jahre alte Fahrerin des Daimlers beabsichtigte vom Dorfwiesenweg kommend in die Umgehungsstraße abzubiegen. Als sie anfuhr, gab auch der Fahrer in dem zunächst an der Kreuzung gegenüber stehenden VW Gas und rammte den Daimler auf der Kreuzung. Der Daimler wurde dabei erheblich beschädigt. Die Fahrerin erlitt keine augenscheinlich sichtbaren Verletzungen, stand jedoch sichtlich unter Schock und klagte über Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß landete der Touareg in einem Garten, dreht dort eine Kurve und fuhr dann weiter. Aufgrund des Schaden ließ der Fahrer den SUV dann in der Marburger Straße stehen. Die Polizei hat den VW Touareg sichergestellt. Die Erlangung von Kenntnissen zu den Gesamtumständen und Hintergründen der Tat gehören zum Umfang der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer hat den Unfallhergang gesehen? Wem ist der VW Touareg mit dem Darmstädter Kennzeichen aufgefallen? Wer hat das Abstellen des frisch unfallbeschädigten VW Touareg beobachtet? Wer kann ergänzende Angaben zum Fahrer machen, ihn beschreiben und/oder etwas über seine weitere Flucht sagen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell