POL-MR: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt derzeit in einer ganzen Reihe von Unfallfluchten. Dabei gibt es einige, bei denen die Polizei hofft, durch Zeugenaussagen sachdienliche Hinweise zu den verursachenden Fahrzeugen und/oder deren Fahrer oder Fahrerinnen zu erhalten. Jede Aussage zu einem der Unfälle könnte zur Klärung beitragen oder zumindest dafür sorgen, dass die jeweiligen Unfallopfer nicht auf ihren Schäden sitzen bleiben.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Elbestraße

Die Unfallflucht in der Elbestraße war am Donnerstag, 20. Juni, zwischen 10 und 13.30 Uhr. An einem silbernen Skoda Octavia entstand auf der Fahrerseite an Kotflügel und Fahrertür ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Der Skoda parkte gegenüber dem Mehrfamilienhaus Elbestraße 29 am Fahrbahnrand. Vermutlich verursachte ein ausparkendes oder rangierendes Auto den Schaden. Hinweise auf dieses Verursacherfahrzeug ergaben sich bislang nicht.

Schwabendorf - Schwarzen Polo gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren oder aber bei einem Parkmanöver streifte ein noch nicht bekanntes Fahrzeug einen schwarzen VW Polo. Am VW entstand ein Lackschaden an der Stoßstange hinten rechts. Der Pkw parkte zur Unfallzeit am Samstag, 22. Juni, zwischen 10 und 14 Uhr am Sportplatz an der Landstraße 3077. Am Polo befanden sich keine weiteren Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen.

Kirchhain - Anhängerkupplung verursacht Schaden

Die Spuren an dem grauen Auto deuten auf einen Anstoß mit der Anhängerkupplung hin. An dem angefahrenen Auto entstand ein sichtlicher Frontschaden. Der Verursacher flüchtete. Die Unfallflucht war von Donnerstag auf Freitag 21. Juni, zwischen 22 und 11 Uhr in der Straße Hinterm Kirchhof. Mehr als der Hinweis auf ein Auto mit Anhängerkupplung liegen zum verursachenden Fahrzeug bislang nicht vor.

Hinweise zu diesen Unfällen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Unfallort: tegut-Parkdeck Ketzerbach

Nur eine knappe halbe Stunde stand der silberne B-Klasse Daimler auf dem Parkdeck des tegut-Marktes in der Ketzerbach. In dieser Zeit entstand an der Stoßstange vorne rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro - verursacht wahrscheinlich von einem anderen Auto bei einem Park- oder Rangiermanöver. Der Unfall war am Mittwoch, 19. Juni, zwischen 13 und 13.30 Uhr. Der Verursacher hinterließ keinen Zettel, rief nicht die Polizei und ließ den Besitzer des Autos auch nicht im Markt ausrufen. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug gibt es bisher nicht.

Marburg - Frontschaden am Daimler

Lackkratzer an der Front, die Schürze verzogen und die Lichtanlage eingedrückt - alles in allem ein Schaden in Höhe von vermutlich über 2000 Euro. Passiert ist das Ganze am Freitag, 21. Juni, zwischen 11 und 21 Uhr, während der silberne/graue E 300 Daimler am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Am, Glaskopf 14 parkte. Wie es zur Kollision kam, steht nicht fest. Mutmaßlich entstand der Zusammenstoß bei einem Parkmanöver des Verursachers.

Marburg - Parkplatzrempler auf dem Messeparkplatz

Der durch einen Unfall mit anschließender Unfallflucht vorne links beschädigte silberblaue Honda Jazz parkte zur Unfallzeit am Samstag, 22. Juni, zwischen 10 und 11 Uhr ordnungsgemäß auf einer der Stellflächen des Messeparkplatzes in der Afföllerstraße. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver kam es zum Zusammenstoß. Aufgrund der Unfallspuren könnten am verursachenden Fahrzeug entsprechender Abrieb an einem Gummi- oder Kunststoffteil feststellbar sein. Der Schaden am Honda beträgt mindestens 800 Euro.

Treisbach - Zaun repariert - Wassertankschaden nicht ersetzt

Vermutlich ein landwirtschaftliches Gefährt mit angehängtem Gerät (evt. Mähwerk) dürfte den Schaden verursachte haben. Unfallort ist ein direkt am Treisbachradweg gelegenes Gelände parallel zur Landstraße 3091 zwischen Treisbach und Engelbach. Der Unfall muss am Freitag, 21. Juni, zwischen 13 und 19.30 Uhr gewesen sein. Wahrscheinlich blieb ein Gerät der landwirtschaftlichen Maschine beim Vorbeifahren am Zaun hängen und hat dabei entweder mit dem Fahrzeug oder mit dem mitgerissenen Zaun den Wassertank auf der Wiese beschädigt. Das gesamte Wasser floss bis zu dem entstandenen Riss aus. Den Zaun reparierte der Verursacher notdürftig. Um den Schaden am Tank kümmerte er sich bislang nicht.

Sachdienliche Hinweis zu diesen Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bad Endbach - Grauer Kombi streift schwarzen Hyundai

Die 53-jährige Fahrerin saß noch in ihrem eben eingeparkten schwarzen Hyundai als ein grauer Kombi so nah vorbeifuhr, dass sich die Spiegel streiften und der Spiegel ihres Autos splitterte. Der Kombifahrer setzte seine Fahrt über die Landstraße fort und bog nach links in die Straße Am Kurpark ab. Die Hyundaifahrerin ist sich sicher, dass das Kennzeichen die Buchstaben MR-KJ hatte. Die Fahndung nach einem Auto mit diesem oder einem sehr ähnelnden Kennzeichen und unfallspuren am rechten Außenspiegel blieb bislang erfolglos. Der Unfall in Höhe des Anwesens Landstraße 37 war am Dienstag, 18. Juni, um 12.15 Uhr. Zu Fahrzeugtyp und Fahrer des verursachenden Autos konnte die 53-Jährige keine weiteren Angaben machen. Wer hat den Unfall noch bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen grauen Kombi machen?

Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

